Чем ценен опыт? Пару предложений , можно и больше

Литература
Чем ценен опыт? Пару предложений , можно и больше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность усвоенных знаний, навыков; познания, основанные на пережитом, испытанном. О характере, размере, основе опыта. Богатый, большой, вековой, великий, всемирный,долголетний, душевный громадный, дедовский, длительный, долгий,
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