Чем ценен опыт? Пару предложений , можно и больше
Литература
Чем ценен опыт? Пару предложений , можно и больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Совокупность усвоенных знаний, навыков; познания, основанные на пережитом, испытанном. О характере, размере, основе опыта. Богатый, большой, вековой, великий, всемирный,долголетний, душевный громадный, дедовский, длительный, долгий,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Русский язык
Другие предметы
Математика
Работник работает в день по 6 часов, но не в состоянии заработать себе в месяц 30 рублей. Если б он работал в день тремя часами более, чем работае...