Составить 5 слов из разных морфем

Русский язык
Составить 5 слов из разных морфем
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Автор: Гость
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Гость:
Зеленоватый,приближённый,раскрепощённый,прекраснейший,объясняла.
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