318*3+×=919 це ікс вирішіт

Математика
318*3+×=919 це ікс вирішіт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
318*3+x=919 954+x=919 x=919-954 x=-35
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