32-24x+17x=10 Помогите решить, а то у меня ответ не выходит
Математика
32-24x+17x=10 Помогите решить, а то у меня ответ не выходит
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х+7х=10 15х=10 х=2/3 вот и решено
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