Каких в каких домах жили земледельцы

Гость: Гость:

.Земледельцы и ремесленники жили в небольших домах. Вельможи чаще всего жили при дворце фараона.2.Питались земледельце тем что посадили, ремесленники за свои вещи покупали у земледельцев продукты. Вельможи питались более богатой пищей.3. Земледельцы занимались земледелием,ремесленники ремеслом(делали посуду из глины,шили одежду и т.д.), вельможи следили за казной фараона и вершили суд.4. Относился фараон очень строго. Если ремесленники или земледельцы не платили в казну или не занимались делом он мог сделать их рабами(либо наобарот за послушание мог сделать богачами).С вельможами тоже самое.