Здравствуйте, помогите, пожалуйста, написать сочинение на тему "Хороший поступок" для 4 класса на 3 абзаца

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Сочинение «Хорошее дело» или «Хороший поступок»С детства мама и папа учат меня делать хорошие, добрые дела. Эти поступки должны приносить пользу не только мне, но и другим тоже.Я думаю, что большинство моих поступков – полезные. Например, утром я делаю чай, а после завтрака мою посуду. Но встречаются среди моих поступков и особенные вещи.Однажды я встретил напротив супермаркета маленькую девочку лет четырех. Она стояла у пешеходного перехода и плакала. Я спросил ее, в чем дело. Она ответила, что хочет домой, но боится перейти дорогу. Я удивился, почему она одна. Оказалось, что она потеряла маму в большом магазине.Я решил, что мама должна быть внутри супермаркета. Девочка хотела бежать домой, она сказала, что живет где-то в домах через дорогу. Она почему-то думала, что дома найдет маму. Но она не знала своего адреса! В общем, я не пустил ее переходить через дорогу. Я повел ее назад в магазин и хотел попросить охранника помочь. Но только мы зашли, как к нам подбежала женщина. Оказывается, все это время она искала дочку в «лабиринте» супермаркета. Она очень меня благодарила.Я подумал: хорошо, что я не прошел мимо этой девочки, когда она собиралась переходить дорогу. И хорошо, что я не стал ей «помогать», а подумал своей головой. Так мне удалось совершить по-настоящему хороший Оригинал http://ycilka.net/tvir.php?id=344#ixzz4MyedlCUQ