340 увеличить на 1/2 триста сорок увеличить на 1/2

Математика
340 увеличить на 1/2 триста сорок увеличить на 1/2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
=170 ...............
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
РЕБЯТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОПРЕДЕЛИТЬСЯ Дорогие ребята, я прошу у Вас помощи. Пос??ветуйте что-нибудь. У нас в школе "неделя английского", нужно...
Ответить
Литература
Описание картины Плачущая женщина
Ответить
Математика
Вы музей повели группу детей. Сколько детей в групе если цена одного билета 8 рублей а за билеты заплатили 72 рубля
Ответить
История
Древняя легенда повествует об основании Рима потомками героев Трои. А что вам изв??стно об основании Рима?
Ответить
Алгебра
Найдите значение выражения: (11/18+2/9):5/48 Б)1,4/1+1/13 Помогите пжлст
Ответить