Описание картины Плачущая женщина

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(Наверно это) Удивительно красивая манера писать полотна всегда восторгала публику. А уж Пикассо прожил достаточно большую жизнь, чтобы удивлять и поражать своими работами не одно поколение европейцев. Конечно, он не столь экстравагантен как Дали, но он тоже был со своими причудами и его портреты уж никак не назовёшь точной копией изображаемой женщины. Но вот что интересно, как он смог применяя столь активные краски, столь яркие и броские, как он смог сопереживать этой женщине. Как-то сразу проникаешь в её горе, начинаешь думать, что же с ней произошло, что случилось с ней такого, что довело её до слёз отчаяния. Именно отчаяния, потому что в той чёрно-серой половинке полотна платок сжат губами и чувствуется что слёзы горькие. А такие слёзы только от горя или от отчаяния. Но что же случилось? Несчастная любовь? Потеря близкого? Потеря какой-то вещи? Кто знает? Может что-то и из этого списка, а может и вовсе всё вместе сразу. Загадочный мир женщины и особенно её логики до сих пор никто не смог расшифровать. Но глядя на это полотно, понимаешь, что случилось нечто страшное и неразумное. И повторюсь, всё это в цвету, всё это жизненно. Просто может мы, не всегда обращаем внимание на то, как люди плачут. Пикассо на это своё внимание обратил и как итог это полотно и ещё ряд с таким же названием. Между прочим, это полотно называется «Плачущая женщина, №12». Вариантов много и в каждом вроде та же поза. Вроде то же самое, но всё-таки есть что-то своё присуще именно только этой в данном случае изображённой женщине. Но неизменно, так же, как и на этом полотне, отдельно изображается эта чёрно-серая гримаса горя, которое сильно искажает итак непритязательное лицо. Чтобы хоть как — то примазаться к славе Пикассо многие женщины говорили, что именно они позировали Пабло для этих полотен. Проверить это трудно, лица женщин на полотнах сильно искажено, но и поверить не хотелось бы, потому что почти все женщины, заявившие об этом, были весьма пенсионного возраста.