Древняя легенда повествует об основании Рима потомками героев Трои. А что вам изв??стно об основании Рима?

История
Древняя легенда повествует об основании Рима потомками героев Трои. А что вам изв??стно об основании Рима?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Существует легенда о том, что Рим был основан двумя братьями Ромулом и Ремом. Братья были детьми Реи и бога войны Марса. Решив основать новую колонию Ромул и Рем покинули дом. Между ними родился спор, во время которого Ромул убил Рем. Позже Ромул, раскаявшись, основал город Рим. 
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