Найти периметр прямоугольника со сторонами 3дм и 7 дм
Математика
Найти периметр прямоугольника со сторонами 3дм и 7 дм
Ответ(ы):
Гость:
3+3+7+7=20 Дм вот и все
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