Краткое изложение "Открытие Пристали"

Гость: Гость:

Летом 1771 года английский естествоиспытатель Пристли искал способ очистки воздуха, испорченного горением. Заключив порцию непригодного для дыхания воздуха под стеклянный колпак, Пристли проделывал с ним различные манипуляции: освещал ярким светом, нагревал, охлаждал, сжимал, разреживал. Ничто не помогало: мышонок, посаженный под колпак, погибал, свеча - гасла. Однажды Пристли поместил под колпак растение: мяту в горшочке. Он не очень надеялся на удачу, так как знал, что растениям тоже нужен чистый воздух. Занявшись другими делами, ученый с неделю не подходил к колпаку. Уверенный, что растение уже пожелтело и засохло, он однажды приблизился к сосуду и замер пораженный: растение под колпаком ярко зеленело, не обнаруживая никаких признаков увядания. Пристли ввел под него свечу. Она не гасла. Убрал свечу, посадил белого мышонка. Тот тоже жил. Повторив опыт и убедившись, что ошибки нет, Пристли выступил с сообщением в Лондонском Королевском обществе. – Мне посчастливилось, – сказал он, – открыть один из очистителей воздуха, которым пользуется природа. Это растительность.