беспокойно мчатся кони какой вопрос Можно задать к слову кони

Русский язык
беспокойно мчатся кони какой вопрос Можно задать к слову кони
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Беспокойно мчатся (кто?) кони
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