беспокойно мчатся кони какой вопрос Можно задать к слову кони
Русский язык
беспокойно мчатся кони какой вопрос Можно задать к слову кони
Ответ(ы):
Гость:
Беспокойно мчатся (кто?) кони
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