Помогите пожалуйста построить в ля бимоль мажоре гармоничиские обороты
Музыка
Помогите пожалуйста построить в ля бимоль мажоре гармоничиские обороты
Ответ(ы):
Гость:
Проходящий - T53(1), D64(2), T6(3); S53 (4), T64(5), S6(6) Вспомогательный - T53(1), S64(1), T53(1); D53(5), T64(5), D53(5) Прерванный - S53(4), T64(5), D7(5) 653 (трезвучие 6 ступени), D7 (5), T3(1) В скобках ступени)
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