12x-x=15 пожалуста подскажите как это решать
Математика
12x-x=15 пожалуста подскажите как это решать
Ответ(ы):
Гость:
12x-x=15 Сначала 12x-x=11x Затем получается 11x=15 x=15:11 x=15/11 или 1 4/11
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