Трое Рыбаков поймали 75 окуней.Когда один рыбак дал на уху 8 окуней,а другой- 12 окуней,а третий-7 окуней.У всех их осталось поровну.Сколько окуней было у каждого рыбака?
Математика
Трое Рыбаков поймали 75 окуней.Когда один рыбак дал на уху 8 окуней,а другой- 12 окуней,а третий-7 окуней.У всех их осталось поровну.Сколько окуней было у каждого рыбака?
Ответ(ы):
Гость:
8+12+7=27 (шт) - отдали на уху 75-27=48(шт) осталось 48/3=16(шт) 16+8=24 - 1 рыбак 16+12=28 - 2 рыбак 16+7=23 - 3 рыбак
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