Трое Рыбаков поймали 75 окуней.Когда один рыбак дал на уху 8 окуней,а другой- 12 окуней,а третий-7 окуней.У всех их осталось поровну.Сколько окуней было у каждого рыбака?

Математика

Трое Рыбаков поймали 75 окуней.Когда один рыбак дал на уху 8 окуней,а другой- 12 окуней,а третий-7 окуней.У всех их осталось поровну.Сколько окуней было у каждого рыбака?

Автор: Гость