Разберите пожалуйста слова инженерном и искусстве какчасть речи
Математика
Разберите пожалуйста слова инженерном и искусстве какчасть речи
Ответ(ы):
Гость:
Инженерном(искустве)-прил(каком?) н.ф-инженерный ср.р в П.п в ед.ч опред. О искустве-сущ(о чем?) н.ф-искуство нариц неодуш ср.р 2 скл в П.п в ед.ч дополн
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Химия
Рассчитайте массу 10%-го раствора Ba(OH)2, который потребуется для полной нейтрализац??и 63 г. 30%-го раствора HNO3. Какая масса соли при этом обра...