Разберите пожалуйста слова инженерном и искусстве какчасть речи

Математика
Разберите пожалуйста слова инженерном и искусстве какчасть речи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Инженерном(искустве)-прил(каком?) н.ф-инженерный ср.р в П.п в ед.ч опред.                                                                                                             О искустве-сущ(о чем?) н.ф-искуство нариц неодуш ср.р 2 скл в П.п в ед.ч дополн                           
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