Разберите пожалуйста слова инженерном и искусстве какчасть речи

Гость: Гость:

Инженерном(искустве)-прил(каком?) н.ф-инженерный ср.р в П.п в ед.ч опред. О искустве-сущ(о чем?) н.ф-искуство нариц неодуш ср.р 2 скл в П.п в ед.ч дополн