ПОМОГИТЕ!!! ВСЕ НОМЕРА!!! ОТ 1 ПО 6

Математика
ПОМОГИТЕ!!! ВСЕ НОМЕРА!!! ОТ 1 ПО 6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)1.(а+2b)(a^2-2ab+4b^2) 2.y(x^2-(6y)^2)=0 y=0 или (x-6y)(x+6y)=0 3.-5(m^2-2mn+n^2)=0 5(m-n)^2=0 4.Разделим на 4. ab-7b+2a-14=0  a(b+2)=7(b+2) (b+2)(4(a-7))=0 5. (a^4-(3)^4)=(a-3)(a+3)(a^2-9) 2)a(a^2-4)-a^3+27=a^3-4a-a^3+27=0 -4a=-27 a=9 3)1.(x-3y)^2(x+3y) 2. (3m+n)^2-25 3.b(b-1)(b^3(a-1))4.(5y-x)^2-1 4)1.3x(x^2-4)=0  x=0 или x=-2 x=2 x(49x^2+14x+1)=0 x=0 или 49x^2+14x+1=0 D=0 x=-14/98=-7/49=-1/7 2.x(x^2-1)=5(x^2-1) (x^2-1)(x-5)=0 x=1,-1,5 5.3^6+5^3=854 854 делиться на 14=61 Шестое позже дорешаю (времени нет)
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