плащадь стекла прямоугольной формы-24квадратный дм..длина стекла 6дм. найди периме??р стекла
Математика
плащадь стекла прямоугольной формы-24квадратный дм..длина стекла 6дм. найди периме??р стекла
Ответ(ы):
Гость:
S=a*b (a и b - стороны прямоугольника) а=6дм b=S/a b=24/6=4дм P=2*(a*b) P=2*(6*4)=48дм Ответ: 48 дм
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