Как только, пересекаешь порог этого ресторана или Как только пересекаешь порог этого ресторана
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Как только, пересекаешь порог этого ресторана или Как только пересекаешь порог этого ресторана
Ответ(ы):
Гость:
Как только пересекаешь порог этого ресторана.
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