Рассчитайте массу 10%-го раствора Ba(OH)2, который потребуется для полной нейтрализац??и 63 г. 30%-го раствора HNO3. Какая масса соли при этом образуется? Ур-е реакции: Ba(OH)2+2HNO3-gt;Ba(NO3)2+2H2O

Химия

Рассчитайте массу 10%-го раствора Ba(OH)2, который потребуется для полной нейтрализац??и 63 г. 30%-го раствора HNO3. Какая масса соли при этом образуется? Ур-е реакции: Ba(OH)2+2HNO3-gt;Ba(NO3)2+2H2O

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