Должен признаться, в самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать научные лекции.(разобрать предложение разбор синтаксический)
Русский язык
Должен признаться, в самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать научные лекции.(разобрать предложение разбор синтаксический)
Ответ(ы):
Гость:
Должен признаться - это первое сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл." (у этого сказуемого нет подлежащего, но оно всё равно считается сказуемым. это предложение считается безличным.) Мысль - это первое подлежащее, подчёркиваем одной линией снизу, выражено существительным, пишем сверху слова "сущ". Доставляла - это второе сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл." Я - это второе подлежащее, подчёркиваем одной линией снизу, выражено местоимением, пишем сверху слова "м." могу посещать - это третье сказуемое, подчёркиваем двумя линиями снизу, выражено глаголом, пишем сверху слова "гл."
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