Расстояние между городом и зимовкой 150 километров.Из города к зимовке выехали аэр??сани и двигались со скоростью 60 километров в час в это же время навстречу ему зимовки по тоже дороге пошёл лыжник со скоростью 15 километров в...
Математика
Расстояние между городом и зимовкой 150 километров.Из города к зимовке выехали аэр??сани и двигались со скоростью 60 километров в час в это же время навстречу ему зимовки по тоже дороге пошёл лыжник со скоростью 15 километров в час на каком расстоянии от зимовки он встретил аэросани
Ответ(ы):
Гость:
60х + 15х=150 х=2 на расстоянии 30км
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