Разбери как часть речи глаголы с цифрой 3. Образец: Припасала-(что делала?) неопр. ф., припасать, глагол, прош. вр., ед. ч.,ж.р.; сказуемое.
Русский язык
Разбери как часть речи глаголы с цифрой 3. Образец: Припасала-(что делала?) неопр. ф., припасать, глагол, прош. вр., ед. ч.,ж.р.; сказуемое.
Ответ(ы):
Гость:
Возникают—глагол (личная форма): несовершенный вид, непереходный множественное число, 3 лицо, настоящее время, изъявительное наклонение Воскресить—глагол (инфинитив): совершенный вид, переходный Ускользает—глагол (личная форма): несовершенный вид, непереходный единственное число, 3 лицо, настоящее время, изъявительное наклонение
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