Напишите пожалуйста заявление для участие в конкурсе показа мод .Наш наряд юбка и шляпа ето надо указать в заявлении . уч 3 класса
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Напишите пожалуйста заявление для участие в конкурсе показа мод .Наш наряд юбка и шляпа ето надо указать в заявлении . уч 3 класса
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу принять участие в конкурсе красоты Мой наряд для показ мод состоит из юбки и шляпы Я учусь в 3 классе
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