Напишите пожалуйста заявление для участие в конкурсе показа мод .Наш наряд юбка и шляпа ето надо указать в заявлении . уч 3 класса

Другие предметы
Напишите пожалуйста заявление для участие в конкурсе показа мод .Наш наряд юбка и шляпа ето надо указать в заявлении . уч 3 класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я хочу принять участие в конкурсе красоты Мой наряд для показ мод состоит из юбки и шляпы Я учусь в 3 классе
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
беспокойно мчатся кони какой вопрос Можно задать к слову кони
Ответить
Музыка
Помогите пожалуйста построить в ля бимоль мажоре гармоничиские обороты
Ответить
Математика
12x-x=15 пожалуста подскажите как это решать
Ответить
Русский язык
Разбери как часть речи глаголы с цифрой 3. Образец: Припасала-(что делала?) неопр. ф., припасать, глагол, прош. вр., ед. ч.,ж.р.; сказуемое.
Ответить
Русский язык
Должен признаться, в самую большую радость доставляла мне мысль, что я могу посещать научные лекции.(разобрать предложение разбор синтаксический)
Ответить