Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м
Математика
Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м
Ответ(ы):
Гость:
Квадратная ограда28 Прямоугольная ограда30 Прямоугольный участок имеет большую ограду
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