Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м

Математика
Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Квадратная ограда28 Прямоугольная ограда30 Прямоугольный участок имеет большую ограду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Міні-твір Чого навчає підлітків Шолом Алейхем у повісиі "Пісня над піснями". Срочн?? прошу
Ответить
Литература
Помогите! рассказ "кавказский пленник"(в сокращении) Л.Н.Толстой. написать сочине??ие на тему " почему удалось спастись Жилину"
Ответить
Математика
Помогите устный счет придумайте 6 классы
Ответить
Русский язык
Краткое изложение "Открытие Пристали"
Ответить
Алгебра
1 и 3 задание помогите кто сможет
Ответить