Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м

Математика

Какой участок земли имеет большую ограду прямоугольной со сторонами 9 м и 10 м или квадратный со стороной 9 м

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