Помогите! рассказ "кавказский пленник"(в сокращении) Л.Н.Толстой. написать сочине??ие на тему " почему удалось спастись Жилину"

Гость: Гость:

Главный герой произведения – офицер Жилин. Он служил на Кавказе и решил поехать домой к матери. По дороге Жилина взяли в плен татары. В плену герой вел себя очень отважно. Татары привели его в дом и хотели заставить написать письмо с просьбой о выкупе, но запросили очень большие деньги. Жилин знал, что у его матери нет такой суммы. Герой не стал тревожить свою мать. Он заявил татарам, что больше пятисот рублей за выкуп им не даст. Если они его убьют, то вообще не получат никаких денег. Татарам понравилась смелость Жилина, но им все-таки были нужны деньги. Они привели Костылина, товарища Жилина. Оказалось, что тот тоже попал в плен. Костылин сразу же написал письмо с просьбой о большом выкупе. Жилин тоже написал такое письмо, но специально указал неправильный адрес. Он надеялся самостоятельно выбраться из плена. Находясь в плену, Жилин стал общаться с жителями аула. Особенно он подружился с Диной - дочкой хозяина: «Прибежала девочка, тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа… Тоже глаза черные, светлые и лицом красивая» . Вначале Дина боялась героя: «Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, — как на зверя какого» . Когда он, попив, вернул ей кувшин, Дина отскочила от Жилина, как ужаленная. Но вскоре она привыкла к молодому человеку. Оказалось, что Дина - очень добрая девочка. Она жалела пленного офицера, старалась принести ему хорошей еды или молока. И это несмотря на то, что отец запрещал Дине общаться с пленником. А ослушаться мужчину у кавказских народов означает нарушить законы предков. Но такова была сила привязанности Дины к Жилину. Да и Жилин полюбил дочь человека, у которого был плену. Он общался с девочкой, больше, чем со всеми остальными детьми, делал ей красивых кукол. Да и вообще, в плену Жилин не бездельничал. Он много рукодельничал, делал игрушки из глины и дарил их детям. Поэтому о Жилине пошла слава, что он «мастер на все руки» . К нему стали обращаться люди из других аулов. Этот герой все мог починить, все очень ловко сделать. Однажды русские солдаты убили одного татарина, важного человека. Старейшины аула ополчились против пленных и захотели их убить. Жилин понял, что нельзя больше терять времени. Он решил бежать из плена. Жилин уже давно рыл подземный ход. Офицер не мог оставить своего товарища в беде, поэтому взял с собой и Костылина. Тот был грузным человеком, ему было очень трудно бежать. Поэтому через какое-то время их поймали. Жилин и Костылин вернулись обратно в аул. Теперь им стало очень тяжело жить. Их почти не кормили и больше не выводили на свежий воздух. Рыть новый подкоп было уже невозможно, потому что некуда было девать землю. Потом выяснилось, что русские солдаты подошли очень близко. Поэтому татары решили убить пленных. Дина очень переживала из-за этого. Она предупредила Жилина об угрозе. Позже отважная девочка даже помогла герою бежать. Она принесла ему длинный шест и вытянула из ямы, в которую их с Костылиным посадили татары. Прощаясь, Дина дала герою в дорогу лепешек. Жилин был очень благодарен девочке. А Дина, прощаясь с ним, «как заплачет… , закрылась руками, побежала на гору, как козочка прыгает. Только в темноте, слышно, монисты в косе по спине побрякивают» . Жилин долго шел к своим. Но в самом конце дороги его заметили три татарина. Казакам удалось отбить пленного офицера. Жилин вернулся в свою крепость. Он не помнил себя от радости, мог только плакать и приговаривать: «Братцы!» . Конечно же, Жилин – главный герой повести «Кавказский пленник» . Мне очень нравится этот офицер своей отвагой, находчивостью, умом. Несмотря на все случившееся, он не потерял веры в собственные силы. Но, я думаю, Жилин до конца жизни будет помнить черноглазую худенькую девочку, не раз спасавшую ему жизнь и так горячо привязавшуюся к нему.