3500 килограммов в тоннах и центнеров
Математика
3500 килограммов в тоннах и центнеров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3500 кг = 3,5 тонны=35 ц 3500 кг = 3 тонны 5 центнеров
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