Даны вещества: хлорид бария, сульфат меди(2), гидроксид натрия, железо, нитрат серебра, соляная кислота. Напишите уравнения возможных реакций между данными веществами, составьте ионные уравнения
Химия
Даны вещества: хлорид бария, сульфат меди(2), гидроксид натрия, железо, нитрат серебра, соляная кислота. Напишите уравнения возможных реакций между данными веществами, составьте ионные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BaCl2 + CuSO4 = CuCl2 + BaSO4Ba(+2) + 2Cl(-) + Cu(+2) + SO4(-2) = Cu(+2) + 2Cl(-) + BaSO4Ba(+2) + SO4(-2) = BaSO4BaCl2 + 2AgNO3 = Ba(NO3)2 +2 AgClBa(+2) + 2Cl(-) + 2Ag(+) + 2NO3(-) = Ba(+2) + 2NO3(-) + 2AgCl2Ag(+) + 2Cl(-) = 2AgClCuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4Cu(+2) + SO4(-2) + 2Na(+) + 2OH(-) = Cu(OH)2 + 2Na(+) + SO4(-2)Cu(+2) + 2OH(-) = Cu(OH)2CuSO4 + Fe = FeSO4 + CuCu(+2) + SO4(-2) + Fe(0) = Fe(+2) + SO4(-2) + Cu(0)Cu(+2) + Fe(0)=Cu(0) + Fe(+2)NaOH + HCl = NaCl + H2ONa(+) + OH(-) + H(+) + Cl(-) = Na(+) + Cl(-) + H2OH(+) + OH(-) = H2O2AgNO3 + Fe = Fe(NO3)2 + 2Ag2Ag(+) + 2NO3(-) + Fe(0) = Fe(+2) + 2NO3(-) + 2Ag(0)2Ag(+) + Fe(0) = Fe(+2) + 2Ag(0)Fe + 2HCl = FeCl2 + H2Fe(0) + 2H(+) + 2Cl(-) = Fe(+2) + 2Cl(-) + H2(0)Fe(0) + 2H(+) = Fe(+2) + H2(0)AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3Ag(+) + NO3(-) + H(+) + Cl(-) = AgCl + H(+) + NO3(-)Ag(+) + Cl(-) = AgCl
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