Продолжите предложения так, чтобы они получились сложно-подчинёнными. 1) Друзья часто спрашивают о том, ... 2) В этой повести говорилось о том, ... 3) Я посмотрел в бинокль и увидел, ... 4) Он так ничего и не понял, ... 5)...

Гость: Гость:

1) Друзья часто спрашивают о том, как мне удаётся учиться на отлично.2)В этой повести говорили о том, на сколько важна дружба для всего человечества.3)Я посмотрел в бинокль и увидел, как средь необъятного пространства ,невероятно ярко светят звёзды.4)Он так ничего и не понял, из того , что рассказывал на уроке учитель.5)Наконец мы увидели дом, в котором окна расписаны как в сказке!