K-k2o-koh-k2so4-kno3-k3po4
Химия
K-k2o-koh-k2so4-kno3-k3po4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1. 2K + O2 = K2O2 K2O2 + 2K = 2K2O 2. K2O + 2H2O = 2KOH +H2 3. 2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O 2) 4Al(0) + 3O2(O) = 2Al2O3(+3;-2) в-ль Al(0) - 3e = Al(+3) o-e о-ль O2 (0) + 4e = 2O(-2) в-е С2H6(-3;+1) = 2C(0) + 3H2(0) в-ль С (-3) - 3е = С (0) о-е о-ль 2H(+1) + 2е = H2(0) Ca(0) + H2SO4(+1;+6;-2) = CaSO4(+2;+6;-2) + H2(0) в-ль Ca(0) - 2е = Сa(+2) о-е о-ль 2H(+1) + 2е = H2(0) 2Fe(0) + 3CL2(0) = 2FeCL3(+3;-1) в-ль Fe(0) - 3e = Fe(+3) о-е о-ль СL2(0) + 2e = CL(-1) в-е 3) SiF4 (+4;-1) P2O3 (+3;-2) CS2(+4;-2) C(0) K2MnO4 (+1;+6;-2) CuCO3 (+2;+4;-2) NaOH (+1;-2;+1) Mg (0)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Привет друзья!у меня проблемы мне задали вот такую задачу.по рисунку и числовым данным составь задачу и реши ее.на рисунке изображен мальчик с кувш...