Привет друзья!у меня проблемы мне задали вот такую задачу.по рисунку и числовым данным составь задачу и реши ее.на рисунке изображен мальчик с кувшином из этого кувшина воду наливать можно и аквариум с рыбками.а вот числовые да...
Математика
Привет друзья!у меня проблемы мне задали вот такую задачу.по рисунку и числовым данным составь задачу и реши ее.на рисунке изображен мальчик с кувшином из этого кувшина воду наливать можно и аквариум с рыбками.а вот числовые данные которые к рисунку идут.было-8 литров,добавили-?,стало-10литров.помогите составить задачу.еще раз добавлю что на рисунке изображенмальчик с кувшином и аквариум с рыбками.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 8 л. добав.-? , стало-10 л. 10-8=2 л. или 8 + х = 10; х = 10-8=2л
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