Привет друзья!у меня проблемы мне задали вот такую задачу.по рисунку и числовым данным составь задачу и реши ее.на рисунке изображен мальчик с кувшином из этого кувшина воду наливать можно и аквариум с рыбками.а вот числовые да...

Математика

Привет друзья!у меня проблемы мне задали вот такую задачу.по рисунку и числовым данным составь задачу и реши ее.на рисунке изображен мальчик с кувшином из этого кувшина воду наливать можно и аквариум с рыбками.а вот числовые данные которые к рисунку идут.было-8 литров,добавили-?,стало-10литров.помогите составить задачу.еще раз добавлю что на рисунке изображенмальчик с кувшином и аквариум с рыбками.

Автор: Гость