Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произ...

Русский язык
Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произнести вполголоса, учиться плавать, смелый поступок, авторитетное мнение , построить дом, читать по-английски, капитан корабля, очень важный, три товарища, мы с братом, приехать в гости, заготовить впрок, приступающий к действию, пуститься наутек.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясное небо(с.,им.) ,вкусное мороженое(с.,им.) ,преодолеть препятствие(у.,глаг.) , вступить в соглашение,(у.глаг.)  произнести вполголоса(примык.,глаг.) , учиться плавать,(примык.глаг.)  смелый поступок(с.,им.),  авторитетное мнение (с.,им.) , построить дом, (у.,глаг.) читать по-английски(примык.,глаг.) , капитан корабля,(у.,именное)  очень важный(примык.им.) , три товарища,(с.,им.)  мы с братом,(у.,им.)  приехать в гости(у.,глаг.) , заготовить впрок,(примык.,глаг.)  приступающий к действию,(у.,глаг)  пуститься наутек.(примык.,глаг.) с.- согласование  у.- управление  примык. - примыкание .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Наливали туда теплой воды и добавляли сухой порошок. исправьте ошибки
Ответить
Геометрия
Какой треугольник будет равновелик прямоугольнику
Ответить
Қазақ тiлi
Стих про казахстан на казахском языке 4 строчки
Ответить
Русский язык
Канада,россия,индия,в каком из них все согласные звуки звонкие.Запиши это слово и ??оставь к нему схему.
Ответить
Другие предметы
Какая самая маленькая модель вертолёта? Это то какое название+
Ответить