Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произ...
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Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произнести вполголоса, учиться плавать, смелый поступок, авторитетное мнение , построить дом, читать по-английски, капитан корабля, очень важный, три товарища, мы с братом, приехать в гости, заготовить впрок, приступающий к действию, пуститься наутек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ясное небо(с.,им.) ,вкусное мороженое(с.,им.) ,преодолеть препятствие(у.,глаг.) , вступить в соглашение,(у.глаг.) произнести вполголоса(примык.,глаг.) , учиться плавать,(примык.глаг.) смелый поступок(с.,им.), авторитетное мнение (с.,им.) , построить дом, (у.,глаг.) читать по-английски(примык.,глаг.) , капитан корабля,(у.,именное) очень важный(примык.им.) , три товарища,(с.,им.) мы с братом,(у.,им.) приехать в гости(у.,глаг.) , заготовить впрок,(примык.,глаг.) приступающий к действию,(у.,глаг) пуститься наутек.(примык.,глаг.) с.- согласование у.- управление примык. - примыкание .
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