Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произ...

Русский язык

Определите вид подчинительной связи (согласование,управление,примыкание) а также принадлежность словосочетаний к именным, глагольным, наречным. Ясное небо,вкусное мороженое,преодолеть препятствие, вступить в соглашение, произнести вполголоса, учиться плавать, смелый поступок, авторитетное мнение , построить дом, читать по-английски, капитан корабля, очень важный, три товарища, мы с братом, приехать в гости, заготовить впрок, приступающий к действию, пуститься наутек.

Автор: Гость