Какой треугольник будет равновелик прямоугольнику
Геометрия
Какой треугольник будет равновелик прямоугольнику
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник и прямоугольник будут равновеликими, если у них будут равные площади.
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