Частное чисел 800 и 100 увеличить на 35

Математика
Частное чисел 800 и 100 увеличить на 35
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
800 разделить на 100=8 8+35=43
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