Решите задачу г) Путкшествуя от Угличапо Волге на катере,ребята в первый день проплыли 75 километров, а второй день стойже скоростью - 48 километров . Сколько всего часов длилась экскурсия на катере , если во второй день катер ...
Математика
Решите задачу г) Путкшествуя от Угличапо Волге на катере,ребята в первый день проплыли 75 километров, а второй день стойже скоростью - 48 километров . Сколько всего часов длилась экскурсия на катере , если во второй день катер был в пути на два часа меньше, чем в первый?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 75÷24=3 д. 3 ч- в 1 день 2) 24-2=22 ч-2 д. 3) 24+22=46 ч - длилось п.
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