Решите задачу г) Путкшествуя от Угличапо Волге на катере,ребята в первый день проплыли 75 километров, а второй день стойже скоростью - 48 километров . Сколько всего часов длилась экскурсия на катере , если во второй день катер ...

Математика

Решите задачу г) Путкшествуя от Угличапо Волге на катере,ребята в первый день проплыли 75 километров, а второй день стойже скоростью - 48 километров . Сколько всего часов длилась экскурсия на катере , если во второй день катер был в пути на два часа меньше, чем в первый?

Автор: Гость