В 8 одинаковых банках засолили 16 кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для з??солки оставшихся 12 кг огурцов?
Математика
В 8 одинаковых банках засолили 16 кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для з??солки оставшихся 12 кг огурцов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 16:8=2(кг) - в одной банке. 2) 12:2=6(банок) - потребуется для засолки оставшихся 12 килограмм.
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