В 8 одинаковых банках засолили 16 кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для з??солки оставшихся 12 кг огурцов?

Математика

В 8 одинаковых банках засолили 16 кг огурцов. Сколько таких банок потребуется для з??солки оставшихся 12 кг огурцов?

Автор: Гость