Запишите число в виде обыкновенной дроби 1,7(3)
Математика
Запишите число в виде обыкновенной дроби 1,7(3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1+(73-7)/90=1+66/90=1+11/15=26/15
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