35б. ребята , помогите!!! решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
Алгебра
35б. ребята , помогите!!! решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно построить графики у=3^x и у=4-х на одном чертеже. Точка пкрксечения х=1. Аналогично с другими
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?
Русский язык