35б. ребята , помогите!!! решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5

Алгебра
35б. ребята , помогите!!! решить графические уравнение. 1) 3^х= 4 - х 2) 4^х + х = 3 3) 2^х + 2 = 3х + 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно построить графики у=3^x и у=4-х на одном чертеже. Точка пкрксечения х=1. Аналогично с другими
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