Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?

Математика

Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?

Автор: Гость