Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?
Математика
Трактор проехал 45 километров за 5 часов,а велосипедист это же расстояние проехал за 9 часов.На сколько километров в час скорость тракториста больше?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45:5=9 км/ч скорость трактора 45:9=5 км/ч скорость велосипедиста 9-5=4 км/ч Ответ: на 4 км/ч скорость трактора больше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Сколько граммов 10%-ного раствора гидроксида натрия потребуется на нейтрализацию 18,5 г уксусной кислоты