Переложи одну палочку чтобы равенство стало верным \/|-|\/=|×

Математика
Переложи одну палочку чтобы равенство стало верным \/|-|\/=|×
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VI+IV=X! Надо переложить 1 палочку в ответе, так чтобы вышел вместо - +!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Изложение морские рехотинцы
Ответить
Русский язык
Синтаксический разбор предложения, Пожалуйста !!! Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросш...
Ответить
История
Когда начал работу Тридентский собор? Перечислите основные решения Триндентског?? собора. В чём его значение?
Ответить
Алгебра
Выберите число, принадлежащее промежутку (2; 6,5). 1) 5√3 2) -√8 3) √4 4) √36
Ответить
Химия
Раствор перманганата калия обесцвечивает алкины циклоалканы арены алканы
Ответить