Переложи одну палочку чтобы равенство стало верным \/|-|\/=|×
Математика
Переложи одну палочку чтобы равенство стало верным \/|-|\/=|×
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
VI+IV=X! Надо переложить 1 палочку в ответе, так чтобы вышел вместо - +!!
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