Синтаксический разбор предложения, Пожалуйста !!! Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, камня печального, хмурого.
Русский язык
Синтаксический разбор предложения, Пожалуйста !!! Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, камня печального, хмурого.
Ответ(ы) на вопрос:
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Повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, г/о: мы лежим, распространенное, осложнено причастными оборотами и однородными членами.
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