Синтаксический разбор предложения, Пожалуйста !!! Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, камня печального, хмурого.

Русский язык

Синтаксический разбор предложения, Пожалуйста !!! Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, камня печального, хмурого.

Автор: Гость