Раствор перманганата калия обесцвечивает алкины циклоалканы арены алканы
Химия
Раствор перманганата калия обесцвечивает алкины циклоалканы арены алканы
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Раствор обесцвечивают алкены так-то)
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