Подчеркни глаголы обозначающие звуковые явления поставь вопросы к глаголам 1. Лес зазвенел застонал затрещал. Заяц послушал - и вон побежал. 2. Сучья ломались скрипели трещали. Жалобно листья шумели кругом. Так после битвы во ...
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Подчеркни глаголы обозначающие звуковые явления поставь вопросы к глаголам 1. Лес зазвенел застонал затрещал. Заяц послушал - и вон побежал. 2. Сучья ломались скрипели трещали. Жалобно листья шумели кругом. Так после битвы во мраке ночном раненый стонет зовёт проклинает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лес( что сделал?) зазвенел, (что сделал?)застонал, (что сделал?)затрещал.Заяц послушал и вон побежал.Сучья ломались, (сто делали?) скрипели, (что делали ?)трещали.Жалобно листья (что делали?)шумели кругом.Так после битвы во мраке ночном раненый (что делает?) стонет , зовет проклинает. Где поставлен вопрос тот глагол нужно подчеркнуть он обозначает звук. явления.
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