Переведите текст с английского на русский!!!!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деньги: Есть сто пенсов (100 р) в фунт (£). Вы можете сказать, "р" для "пенсов", например, "восемьдесят" стр. Где остановиться: Отели дорогие в Британии "постель и завтрак" в чьи-то дома дешевле. Вы также можете остановиться в молодежных общежитиях. Передвижение: Есть, конечно, двухэтажные автобусы, и вы можете получить хороший вид сверху. Есть также тренеры между некоторыми городами. Они дешевле, чем поезда. Существует также подземный, с более чем 500 станций. Это не легко в использовании, так что вы должны научиться, прежде чем вы его используете. Питание: Рестораны стоят дорого, и вы не можете быть уверены, что пища хорошая. Пабы могут сделать хорошую недорогую еду. Быстрые магазины продуктов питания, гамбургеров дешёвые.
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