Чему учила сына мать,провожая Васютку в тайгу?
Литература
Чему учила сына мать,провожая Васютку в тайгу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мать напоминала ему о том, что нельзя "переиначивать таёжные законы": надо обязательно брать с собой спички, хлеб, соль.
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