Помогите пожалуйста решить.Надо найти площадь фигур.За ранее огромное спасибо!!!!!!

Гость: Гость:

Здесь нужно посчитать клеточки внутри каждой фигуры- это и будет площадь фигуры Например S(левый верхний)= 4+4=8 S(верхний ряд второй слева)=8 S (верхний ряд третий слева) 4+4=8 и т.д S (нижний ряд правая фигура) =12