Чего опасались правящие круги в результате предоставления всеобщего избирательного права?
История
Чего опасались правящие круги в результате предоставления всеобщего избирательного права?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опасались того что народ выберет далеко не их. То есть потерю власти.
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