1 + 3sin^2x=2sinx*cosx
Алгебра
1 + 3sin^2x=2sinx*cosx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1 + 3sin²x = 2sinx*cosx sin²x + cos²x + 3sin²x - 2sinx*cosx = 0 4sin ²x - 2sinx*cosx + сos²x = 0 делим на сos²x ≠ 0 4tg²x - 2tgx + 1 = 0 tgx = t 4t² - 2t + 1 = 0 D = 4 - 4*4*1 < 0 решений нет
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Видовые пары глаголов скрипит не скажет развивать сдуло про скрипела считала нал??тел гнётесь отдаете уйдут слушать появились не пришлось
Алгебра
Математика