Начертить в тетради квадрат с длиной стороны 4 см проведи диагональ и вычисли площадь каждого полученного треугольника

Математика

Начертить в тетради квадрат с длиной стороны 4 см проведи диагональ и вычисли площадь каждого полученного треугольника

Автор: Гость