Начертить в тетради квадрат с длиной стороны 4 см проведи диагональ и вычисли площадь каждого полученного треугольника

Математика
Начертить в тетради квадрат с длиной стороны 4 см проведи диагональ и вычисли площадь каждого полученного треугольника
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4*4=16 см^2 площадь квадрата; 2)16:2=по 8см^2 площадь одного треугольника и другого
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