Помогите!!!! 1 пример
Математика
Помогите!!!! 1 пример
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1 3/5*8=8/5*8=64/5=12 4/5 2)2,9*5=14,5=14 1/2 3)12 4/5 + 14 1/2= 26 8/10+5/10=26 13/10=27 3/10 4) 7,5 *1/3= 7 1/2*1/3= 15/2*1/3= 5/2=2 1/2=2,5 5)2,5-0,5==2 6) 27 3/10 ÷2= 273/20= 13 13/20=13,65 7)60-18 3/4= 42-3/4= 41 4/4-3/4= 41 1/4 8) 41 1/4 ÷25=165/4*1/25= 1 65/100= 1,65 9) 7/12+0,15= 7/12+3/20=35/60+9/60= 44/60=11/15 10) 11/15*15= 11 11)1 65/100÷11=165/100*1/11=15/100=0,15 12) 13,65+0,15=13,8
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